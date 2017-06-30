في استطلاع رأي أنجزه مكتب دراسات لفائدة “ليكونوميست”،لوحظ تراجع ملموس لشعبية وزراء العدالة و التنمية إذ أن الوزراء الذين يمثلون ثقلا كبيرا في الحكومة، ليسوا …أكمل القراءة »
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اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس بين جماعات مسلحة متحالفة مع الحكومة
اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس بين جماعات مسلحة متحالفة مع الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة ومقاتلي فصائل مسلحة. وأفاد قائد ميداني بأن 22 …أكمل القراءة »
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مشاهد لم تلتقطها الكاميرات فى الرياض
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زيارة ترامب للمنطقة.. والرد الإيراني
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لمواجهة كوارثها الاجتماعية و الاقتصادية ،الحكومة المصرية تسعى إلى تحديد النسل.
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الجيش الموريتاني يعتقل 14 جنديا مغربيا.
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ترامب أفشى أسرارا استخباراتية خطيرة لروسيا
نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب كشف لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أسرار استخباراتية خطيرة خلال لقائهما الأسبوع الماضي. …أكمل القراءة »
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مصادرة 37.5 طن من المخدرات في إيطاليا مخصصة لمسلحي “داعش” فيديو
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برلين تناشد ترامب عدم الانسحاب من اتفاقية حماية المناخ!
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الانتخابات البرلمانية الفرنسية ستكشف السياسة الخارجية لماكرون
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بريطانيا تؤكد مجددا التزامها بخفض عدد المهاجرين