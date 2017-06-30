في استطلاع رأي أنجزه مكتب دراسات لفائدة “ليكونوميست”،لوحظ تراجع ملموس لشعبية وزراء العدالة و التنمية إذ أن الوزراء الذين يمثلون ثقلا كبيرا في الحكومة، ليسوا …