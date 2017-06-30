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آرنستو فالفيردي المدرب الجديد لبرشلونة.

25 مايو، 2017

مارادونا يعود للتدريب في الإمارات

8 مايو، 2017

USMO في محك حقيقي غذا الأحد بالملعب البلدي بوجدة أمام اتحاد تاونات

1 أبريل، 2017

هزيمة غير متوقعة للمغرب الفاسي أمام الرشاد البرنوصي

28 مارس، 2017

الجنرال يستقيل من تدريب الرجاء البيضاوي

21 مارس، 2017

هيمنة المدرسة الإثيوبية على فعاليات سباق وجدة الدولي

12 مارس، 2017

جمعية السلام الشرقية لتربية الحمام الهجين »تهدي» فوزها في المباراة الوطنية لتبريز الحمام القادسي للبرلماني يوسف هوار

6 مارس، 2017

شوهة : المولودية الوجدية تخيب آمال جماهيرها وتنهزم بميدانها

5 مارس، 2017

السباق الدولي 10 كيلومتر بوجدة حدث رياضي بارز

4 مارس، 2017

الوداد البيضاوي يكبح جماح النهضة البركانية ويستمر في الزعامة

26 فبراير، 2017

غيابات وازنة لنهضة بركان في رحلتها الصعبة لمنازلة الوداد البيضاوي

24 فبراير، 2017

تكريم وجوه رياضية في أمسية ناجحة لأبطال الكيك بوكسينك بوجدة

14 فبراير، 2017

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